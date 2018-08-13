Bakan Berat Albayrak, dün Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Türkiye'ye verdiği destekle ilgili Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardan dolayı Altmaier'in söylemlerini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, "iyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan politikacıların AB ve Almanya ile olan ilişkilerde Türk halkının güvenini güçlendireceğini" belirtti.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 13, 2018

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington yönetiminin diğer ülkelere ticaret kuralları dikte edemeyeceğini söylemiş ve NATO üyesi olan ve 80 milyonluk nüfusa sahip bir Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Göçle ilgili konularda Ankara ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz" diye konuşmuştu

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