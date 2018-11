Bakan Berat Albayrak, Bursa'da yaptığı konuşmada "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkiye bir yandan yapısal dönüşümlerini hayata geçirecek diğer yandan dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olmaya adımlar atmaya devam edecek." dedi. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Çok tarihi bir süreci hep birlikte yaşamaya devam ettik. Ağustos ayıyla çok geniş kapsamlı bir spekülatif atakla karşı karşıya kaldık.

- Ağustos'taki dolar operasyonunun ardından Eylül'de de ticaretin finansmanına yönelik operasyon yapıldı. Güçlü bir koordinasyonla, nakit akışında sorun olmaması için ciddi bir dizi önlem aldık. 12 Eylül 1980 darbesinde bile yaşamadığımız ticaretin finanmasına operasyon yapıldı.

- Eylül ayının ikinci yarısını da bunu püskürterek bu süreci güçlü bir şekilde içinden çıktı. Ekim ayıyla birlikte dengelenme sürecinin çok net bir şekilde başladığı görülüyor. Günlük ortalama yüzde 30'un altında kullanılan krediler. Makas çok açık bu makas daralacak hem de finansman maliyeti kredi maliyeti bu noktada bu karlşılık makul düzeyde devam ederken reel ssekötörde daha iyi bir şekilde buna erişmeye başlayacak Küresel yatırımcıda ciddi artış oldu. Üç kartından fazla taleple 20 milyar dolar ihracatımız çok ciddi başarı ortaya koydu

- Bir buçuk, 2 yıl bunun bertaraf edilmesi noktasında dört beş çeyrek boyunca küçülmeye etkisini hep birlikte yaşadık. Kur, faiz ve enflasyon alanında da çok büyük bir operasyonla Türkiye'yi karşı karşıya koymasına rağmen elhamdülillah iki ayda hızlı ve güçlü adımlarla, şükürler olsun uyumlu ve koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bir çoğunu püskürttük.

- Aldığımız tedbirlerle çok ciddi bir refleks gösterdik. İki aylık bu süreç çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Etkilerini teker teker ortadan kaldırdık ve devam ediyoruz. İki temel alana odaklandık. Mücadelemizin başına enflasyonu koyduk.

- Eylül ayındaki bu fiyatlardaki anomalitenin oluşturduğu bu dalgalanma eylül raporuna detaylı baktığımızda bir çok sektör dolar kurunu 8,5'tan bir fiyatlama ortaya koymuş. O dönem geçti, fiyat davranışları da normale inmeli ki hem enflasyonda tersine trend hem de toplumsal tüketim alışkanlıkları piyasadaki canlanma hususlarını da o oranda hissedilsin

- Tüm paydaşlarla geçen ay enflasyonla mücadele programı açıkladık. Yüzde 10 indirim kampanyası ekim ayında olmasına rağmen geçen yıla eş güdümlü bir enflasyon çıktı. Kasım ve Aralık ayında çok daha güçlü çok daha pozitif neticeler için pozitif bir resimle karşı karşıyayız. Tüm sektörleri takip ediyorum. Türkiye bugün Ağustos ve Eylül ayına göre çok daha güçlü ve iyi bir noktada. Daha da iyiye taşıyacağız. Bir kaç aylık fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı.

- Devlet olarak bizde bir dizi ÖTV ve KDV indirimi ile alakalı da adımlar açıkladık. Yüzde 1,9 olan bütçe açığı milli gelir oranı hedefimizden hiçbir sapma olmadı.

- Kolay olanı herkes yapar, makbul olan biz millet olarak hep zoru başardık. Bu indirim ve destekler neticesinde değerdeki iyileşmeler devam edecek. Toplumsal olarak akaryakıt, enerji maliyetlerinin bir çoğunu tuttuk ve çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık.

- Hem bütçe disiplini gözettik, hem de enflasyon baskısını azalttık hem de toplumumuzu vatandaşlarımızı koruduk. Yapısal reformlarla alakalı adımlar atmaya başladık. Özellikle gıda maliyetleri konusunda. Uzun bir süre sonra toplanan gıda komitesi üç bakanlık olarak adımlar atmaya başladık.

- Her sektöre ilişkin olası senaryoları çalışıyoruz. Bazı sektörlerin durumu çok iyi. Genelde Bursa sanayisi ve ticaretinin durumu iyi. Türkiye yaşadığı her saldırıdan her süreç. Türkiye'yi daha da güçlü kıldı.

- Makro ekonomik alandaki tüm göstergeler ne bir gevşemöe, ne de en ufak zayıflatmadı. Bilakis büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha da kısa sürece ulaşacağımıza olan inancı güçlendirmekte.

- YEP'te 44-45 diyorduk cari denge ağustos eylül rakamlarına kabataslak baktığımızda 40 milyar dolar altına indiği yönünde.

