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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Kamu bankalarından yeni kredi paketi! - Haberler

Son dakika! Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Bakan Albayrak, istihdam odaklı yeni kredi paketinin devreye alınacağını belirterek, "Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 Kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13.5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak." dedi

son dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

-Topyekûn bir mücadeleye girdik. Türkiye'ye yönelik itibar suikast girişimlerine karşı mücadele verdik veriyoruz da. Eşine az rastlanır bir seviyesizlik, ahlaksızlık hiçbir değer tanımadan Türkiye saldırılara maruz kaldı.

-Çok kapsamlı, çok detaylı stratejilerimizi devreye aldık. Biz ekonomide mücadeleyi verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeyi istedi.

-Dolar '8 olacak,10 olacak' dediler toplumu ve milleti korkutarak döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar.

-Her gün 'IMF gelecek' diye bağıra bağıra konuşan ağızlar, koca koca laflar edenler birileri tarafından 'doğru diyordur' muamelesi gördüler.

-Ortalama bir hukuk devletinde finansal güvenliği tehdit olarak görülecek bu kişiler, tüm bildikleri bilmedikleri tüm jargonlarla korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Başaramadılar.

'HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM İLERLİYORUZ'

-Tüm tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

-Yeni ekonomi programını ekonomimizin farklı kesimlerinin de görüş ve desteği ile bütüncül bir yaklaşımla başarılı bir şekilde ortaya koyduk.

-Şükürler olsun enflasyonu kontrol altına aldık. Yeni ekonomi programında inşallah yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz

-Eylül ayı itibarıyla  Türkiye'deki ihracatçı sayısı, ithalat yapan firma sayısını geçti. İşte bu kapsamda en temel kırılganlığımız olan cari açıkta kararlı adımlar atmaya başladık.

-2019 ağustos ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamı dediğimiz 5.1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık.

-Türkiye artık çok başka bir döneme giriyor. Üçüncü çeyrekte pozitifi göreceğiz sinyaller öyle gösteriyor, dördüncü çeyrekte de yüzde 4'lük bir büyümeyle tüm yılı pozitif bir büyümeyle kapatıp, 2020 hedefi olarak koyduğumuz yüzde 5'lik büyüme doğal büyüme patikasına güçlü bir şekilde dönmüş olacağız inşallah.

-Yaşadığımız onca saldırıya rağmen ihracatı artırdık, ithalatı azalttık. İnşallah 2019'u pozitif bir büyümeyle kapatacağız.

-Sanayi reel sektörü desteklemeye devam edecek. Büyümede katma değerli üretim ihracat hep önceliğimiz olacak.

-Merkez Bankası'ndan sadece son 3 toplantıda 1000 baz puanlık faiz indirimi geldi. Piyasaları olumlu etkilediği bir sürece şahit olduk.

-Faiz düşürürlerse kur fırlayacak diyorlardı ama ne oldu, kur patlamadı enflasyon düşmeye devam ediyor. 

 

"FAİZLER YÜZDE 24'LERDEN  YÜZDE 14'LERE GELDİ"

Bakan Albayrak, "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM ODAKLI KREDİ PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

"Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." diyen Albayrak, "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KURUMSAL KREDİ FAİZ ORANINDA İNDİRİM

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." bilgisini verdi.

Albayrak, "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

- Değişim hep birlikte olacak.Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti. Teyakkuzu bir an olsun elden bırakmayacağız. İşimiz de kolay değil.

- Ataklarla mücadele ettik. Türk Lirası'nı sayısız saldırıdan koruduk. Türkiye ekonomik ve siyasal olarak her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu millet bugüne kadar kolay gelmedi. Dünden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

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