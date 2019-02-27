Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu
- Önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm ele alınan bir vergi sitemini olmazsa olmaz kılıyor
- Daha adaletli bir vergi sitemini hayata geçirmeyi arzuluyoruz.
- Bu yıl içerisinde genel manada önemli bir çerçevede dönüşüm paketini hazırlamamız lazım.
- 16 senede kayıtlı ekonomiye geçişinde çok önemli adımlar atıldı, yeni dönemde etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracağız.
- Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız.
- Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.
- KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yeni ekosistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak
- Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.
- Vatandaşımızın rehanı önceleyen bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Çok sayıda düzenleme gerçekleştirdik
- Dünyadaki en etkin istihdam destek paketini açıkladık.
- Nisan ayında her şey çok güzel olduğunda burada, orda konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar
- Vergi oranlarını arttırarak optimum vergiyi toplayamayız, vergiyi çok çok düşürerek de toplayamayız
- Açık şeffaf sonuç odaklı, samimi helalleştiği kural ve kaidelerin net belirlediği, herkesin önünü çok daha net gördüğü, işini yapanların ödüllendirip işini yapmayanın cezalandırıldığı bir süreç başlatmak istiyoruz
- -Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.
- 2008 yılında bütçe disiplini olarak çok başarılı bir tablo ortaya koyduk
- Yeni ekonomi programında gelir politikalarına yönelik yer verdiğimiz güçlü kamu maliyesi ve mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.
- 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak.
- Özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük bir önem arz ediyor.
- Kayıtlı ekonomiye geçişi çok net şekilde hızlandıracağız
- Mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz
- Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.
- 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. Gelen ürünlerde vergi yok.
- Yurtdışından e-ticaretin vergilendirilmesi için güçlü refleks vereceğiz
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