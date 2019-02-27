Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu





- Önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm ele alınan bir vergi sitemini olmazsa olmaz kılıyor



- Daha adaletli bir vergi sitemini hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

- Bu yıl içerisinde genel manada önemli bir çerçevede dönüşüm paketini hazırlamamız lazım.

- 16 senede kayıtlı ekonomiye geçişinde çok önemli adımlar atıldı, yeni dönemde etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracağız.



- Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız.



- Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.



- KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yeni ekosistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak



- Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.



- Vatandaşımızın rehanı önceleyen bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Çok sayıda düzenleme gerçekleştirdik



- Dünyadaki en etkin istihdam destek paketini açıkladık.



- Nisan ayında her şey çok güzel olduğunda burada, orda konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar



- Vergi oranlarını arttırarak optimum vergiyi toplayamayız, vergiyi çok çok düşürerek de toplayamayız



- Açık şeffaf sonuç odaklı, samimi helalleştiği kural ve kaidelerin net belirlediği, herkesin önünü çok daha net gördüğü, işini yapanların ödüllendirip işini yapmayanın cezalandırıldığı bir süreç başlatmak istiyoruz



- -Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.



- 2008 yılında bütçe disiplini olarak çok başarılı bir tablo ortaya koyduk



- Yeni ekonomi programında gelir politikalarına yönelik yer verdiğimiz güçlü kamu maliyesi ve mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.



- 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak.



- Özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük bir önem arz ediyor.



- Kayıtlı ekonomiye geçişi çok net şekilde hızlandıracağız

- Mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz



- Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız.

- 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor. Gelen ürünlerde vergi yok.

- Yurtdışından e-ticaretin vergilendirilmesi için güçlü refleks vereceğiz



