Pazartesi günü İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi Avrupa'da büyük kaosa yol açtı.

Mağazalar, evler karanlığa gömülürken; tren seferleri ile uçuşlar ertelendi, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Belçika, Fransa gibi pek çok ülkenin de etkilendiğinin açıklandığı kesintinin bugün büyük ölçüde giderildiği, Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandığı ancak sorunların bazı bölgelerde sürdüğü bildirildi.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan da açıklama geldi. Bakan Bayraktar kesintilere yönelik "Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta, biz de Avrupa sistemine bağlıyız" ifadelerini kullandı.

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