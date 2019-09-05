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HaberlerEnerji

Son dakika! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bloomberg HT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, "Petrol başta olmak üzere her alanda Irak'ta büyük potansiyel var. Irak'tan gelen boru hattı kapasitesinin artırılmasını istişare ettik" dedi

son dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bloomberg HT'de "Enerji gündemi" programında gündeme dair soruları yanıtlıyor...

İşte bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;


- Irak’la bu coğrafyada yıllardır devam eden teknik, ekonomik, kültürel ilişkilerimiz var. Sayın Adil Abdülmehdi’nin Başbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu, yaklaşık 10 aylık bir hükümet. Geçtiğimiz Mayıs ayında Sayın Abdülmehdi’nin Ankara ziyaretinde yeni dönemin güzel işaretlerini birlikte müşahede etmiştik.

- Enerji alanındaki ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi, geliştirilmesi için de başta muhatap bakanlarımız olmak üzere Sayın Başbakan ile de görüştük.

- Başta petrol olmak üzere enerjinin her alanında Irak’ta ciddi bir potansiyel var, ilişkilerimizi arttırabiliriz. Yıllardır çalışan bir Irak-Türkiye petrol boru hattı var. Irak’ın kuzeyinde çıkıp, Kerkük ve civarında çıkan petrolün Ceyhan’daki terminalle pazarlara ulaştıran, başta Akdeniz olmak üzere bir terminal ve bir boru hattımız var. Bu boru hattının kapasitesinin arttırılması dahil olmak üzere bazı hususları istişare etme imkanı bulduk. Irak’ın kuzeyindeki petrolün değil, Irak’ın muhtelif yerlerindeki petrolün de yine Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden pazarlara ulaştırılmasıyla alakalı bazı çalışmalar olduğunu ifade ettiler, biz de memnuniyetle karşıladık

Sürecek...

 

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