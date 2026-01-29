Habertürk
Habertürk
        Bakan Fidan Barrack ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Bu, Bakan Fidan'ın Ocak ayı içerisinde Barrack ile üçüncü görüşmesi oldu

        Giriş: 29.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:26
        Bakan Fidan Barrack ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

        Öte yandan bu, Bakan Fidan'ın Ocak ayı içerisinde Barrack ile üçüncü görüşmesi oldu. Fidan, Barrack ile 13 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde bir araya gelmişti.

