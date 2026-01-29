Bakan Fidan Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Öte yandan bu, Bakan Fidan'ın Ocak ayı içerisinde Barrack ile üçüncü görüşmesi oldu. Fidan, Barrack ile 13 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde bir araya gelmişti.