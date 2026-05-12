        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan: Hürmüz en kısa zamanda açılmalı | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Hürmüz en kısa zamanda açılmalı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, "İran'da savaşa geri dönülmemeli ve Hürmüz Boğazı en kısa zamanda açılmalı" dedi.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Bakan Fidan: Hürmüz en kısa zamanda açılmalı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yle beraber basın toplantısı düzenledi.

        İran'da savaşa geri dönülmemesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Savaş kesinlikle çözüm değil. Hürmüz Boğazı da en kısa sürede açılmalı. Silah olarak kullanılmamalı" açıklamasını yaptı.

        Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Pakistan'ın rolünü değerli buluyoruz. Diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz.

        İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Küresel bir sorun haline geldiler. Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı."

        Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise şunları söyledi:

        "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor."

        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
