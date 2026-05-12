Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yle beraber basın toplantısı düzenledi.

İran'da savaşa geri dönülmemesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Savaş kesinlikle çözüm değil. Hürmüz Boğazı da en kısa sürede açılmalı. Silah olarak kullanılmamalı" açıklamasını yaptı.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pakistan'ın rolünü değerli buluyoruz. Diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz.

İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Küresel bir sorun haline geldiler. Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı."

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise şunları söyledi:

"Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor."