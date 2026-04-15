Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı ile ilgili temasların devam ettiğini söyledi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fidan'a ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının 24 saati aşkın süre geçmesine ilişkin gelişmeler soruldu. Bakan Fidan bu soruya, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Fidan ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında bu konuya ilişkin geniş açıklamalarda bulunduğu ifade etti.