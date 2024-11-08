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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan Yunanistan'da: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımı savunuyoruz | Dış Haberler

        Bakan Fidan Yunanistan'da: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımı savunuyoruz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz" dedi. Yunan bakan ise deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda hala anlaşmazlıkların sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:46
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        Bakan Fidan Yunanistan'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da diplomatik temaslarda bulundu. Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüşen Fidan, ikili görüşmenin ardından ev sahibi Gerapetritis ile basın toplantısı düzenledi.

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Bakan Fidan ile görüşmelerinde, Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda ele alınması gereken konuların kapsamı konusunda hala anlaşamadıklarını ancak bu konudaki görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Yunan bakan, bunun 'zor ve önemli bir konuda' ilk yaklaşım olduğunu vurguladı.

        Bakan Fidan, “Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

        Misafirperverliği için Yunan mevkidaşına teşekkür eden Bakan Fidan, Atina’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlediğini belirten Fidan, “Ticaret, ekonomi, kültür ve turizm gibi alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Yeni iş birliği alanları için de çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi kritik konularda daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz. Zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor” dedi.

        İki ülke arasındaki ebedi komşuluğun, ebedi dostluğa dönüştürülmesini gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, “Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimiz kapsayacak şekilde değerlendirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı gözden geçirdik” ifadelerini kullandı.

        Yunanistan-Türkiye görüşmelerinin bir sonraki turu 2-3 Aralık tarihlerinde Atina'da yapılacak.

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