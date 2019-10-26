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HaberlerGündemSon dakika... SÜRE DOLUYOR! Bakan Hulusi Akar: 29 Ekim, 18.00'de süre doluyor

Bakan Hulusi Akar: 29 Ekim, 18.00'de süre doluyor

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan mutabakatın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz" dedi

Hulusi Akar

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan mutabakatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız."

Harekata ilişkin dezenformasyona dikkat çeken Akar, "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil" diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nda "Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali olmadığını" kaydeden Akar, "Kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil" dedi.

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