İzmir'de bir basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor." ifadesinde bulundu.

"ERKEN TEDAVİ ÇOK ETKİLİ OLMUŞTUR"

Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz." ifadesinde bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tüm dünya koronavirüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi ve bağışıklık kazandırılması için yoğun bir arayışta. Kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek, bilim insanlarının çalışmalarıyla kendi tedavi protokollerini geliştirilmiştir. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu seviyede can kayıplarını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Son aylarda yeniden yükselmeye başladı. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik.

Darboğaz görünen illerin sağlık altyapılarına hızla müdahale ettik. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısındaki azaltmanın rolünü yakından müşahade ettik. Bugün burada İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile salgınla mücadelemizi değerlendirdik.

EGE BÖLGESİNDE SON DURUM

Bu 6 ilimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da yüzde 5 oranında düşüş, Manisa'da son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil. Denizli'de son aya göre yüzde 60 artış, Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 ilave ettik. İzmir'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 48.

Aydın'da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın'da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz.

Muğla'da yatak doluluk yüzde 43. Yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz.

Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 39, yoğun bakım yüzde 56, solunum cihazı yüzde 17. Uşak'ta 20 tane ilave ediyoruz.

Denizli'de yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı.

"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk yüzde 33. Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını; yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturmaktadır. İzmir'de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 460'a çıkardık, Aydın'da 130'a, Muğla'da 120'ye çıkarmış olduk. Manisa ilimizde filyasyon ekibimizi 220, Uşak'ta 55'e, Denizli'de 220'ye çıkardık. Toplum sağlığını tehdit eden davranış izolasyonda kalması gereken kişilerin evlerinden çıkanların toplum içine karışmasıdır. Bu kişileri yurtlarda izolasyona almaya başladık. Toplumun sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir bu. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Bu konuda lütfen hassas olalım. Her yanlış hareketi ceza tehdidi ile önlemeyi istemiyoruz. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemiz hastalığın tedavisinde erken tedaviye başlamasıyla hasta yönetimini başarıyla sürdürmektedir.

''HASTA SAYILARIMIZ DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA''

Hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu hususta olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Şüpheniz olmasın siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede her gün hayatlarını riske atanlar sizinle aynı şeyleri hissediyor. Sizin için aynı şeyleri istiyor.

Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz. Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor. Bu davranışlara duyarlı her vatandaşımızın karşı çıkması, kınaması gerekiyor. Son olarak değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlarımızı aktarmak istiyorum.

"İZMİR SAĞLIK TURİZMİNE VE GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK"

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduklarını anlamamız için vesile olmuştu. Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini Kovid-19 nedeniyle herkes görüyor. Manisa'da şehir hastanesini geçtiğimiz yıl açmıştık. Yakın da İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete geçecek. Ege'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımızı 2021'de tamamlayacağız.

İzmir'in sağlık turizmine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Menderes Devlet Hastanemizin ikmal inşaasının ihalesini yaptık. Beydağı ilçe hastanemizin geçici kabul işlemlerini başlattık. Kemalpaşa devlet hastanemizin ek binasının inşaatı tamamlandı. Aydın şehir hastanemizin ihalesini geçen hafta yaptık. Didim devlet hastanesi ek binasının inşaatına başlıyoruz. Aydın Yenipazar ilçe hastanemizin inşaasını tamamladık. Uşak devlet hastanemizin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı hastanemizin geçici kabul işlemlerine başladık. Sivaslı hastanemizin inşatına başlıyoruz. Kula devlet hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Salihli hastanemizin yer tahsisi tamamlandı.

"MÜCADELE ANCAK GÜÇ BİRLİĞİ İLE YAPILABİLİR"

Muğla'da eksiklik gördüğümüz tüm sağlık tesislerimizin yatırım programına aldık. Bodrum devlet hastanemizin ikmal ihalesini yaptık. 2021 yılında Bodrum ilçemiz yeni hastanesine kavuşacak. Marmaris devlet hastanesi inşaatı başlandı, Yatağan devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı. Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin ek hizmet binası inşaatına devam ediyoruz. Bugün burada çok verimli saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır.

Şehir hastanelerini sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği projeyi hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Bütün disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık oradan başka bölgeye sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Ayrıca 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu hastaneleri daha çok kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. 2 haftalık zaman diliminde üç şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Üç ilimizin ihale süreci tamamlandı. Pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu süreçte kendi kaynaklarını yapan bir dönem.

"TATİLDEN DÖNENLER KENDİLERİNİ 1 HAFTA İZOLE ETMELİ"

Bu bölgelerimizde çok yoğun insan hareketliliğin, turizm canlılığının olduğunu biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere İzmir, Muğla bu illerimizde vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim özellikle sağlık çalışanlarımızın, ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz iz takibini çok ciddi olarak takip ettiğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararı aldığımızı söyledim. Bu yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok.

Bu yaz döneminde düşüşün ağırlıklı maske kullanımı, hasta temasıyla olmasıyla, virüsün geçmesiyle olduğunu bildiğimizden maske ile temasın mesafenin önlediğini görüyoruz. Bu illerimizde turizmin hareketli olduğu bölgelerde İzmir dahil olmak üzere şu an stabil döneme giriyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta vakaların düştüğünü görüyor olacağız. Muğla'da düştüğünü görüyoruz. Erken dönemde tedavinin başarılı sonuç verdiğini görüyoruz. Turizm amaçlı gelen vatandaşımızın kendi iline dönme dönemlerinde özellikle 1 haftayı daha hassasiyetle, teması azaltarak, biraz kendilerini izole etme çabası içinde olurlarsa faydalı olacağının altını çizme istiyorum.

"SAĞLIK PERSONELİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Bu dönemde gerçekten cephede savaş veren sağlık kahramanlarımız ve çalışanlarımız oldu. Onların fedakarlığı ve özverisiyle bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında çalışan bir hemşire arkadaşımızı, sağlık personelimizi, hekim arkadaşımızı o ortamda bir şekilde Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce, saatlerce o kıyafetlerle nasıl yakınlık içinde hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce uğraşmak zorunda kaldığını, evine giderken çocuğuna yakın duramama veya o virüsü taşıma endişesi içinde hareket etme, eşine, anne, babasına bulaştırmama için çaba sarfeden arkadaşlarımızdan bahsediyoruz.

Ne kadar teşekkür etsek azdır onlara. Yeni açtığımız hastanelerimiz için bir çalışma yapılıyor. Hangi alanlarda personel alımının yapılacağını bildirmiş oluruz.

Eğitimle ilgili daha önce de ilan edildiği şekilde 21 Eylül Pazartesi günü hazırlık ve 1.sınıfların eğitimi başlıyor. Nasıl bir eğitim süreci tedbir alınması gerektiği detaylandırıldı. 2+5 gün şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin çıkma ihtimali düşünülerek şekillendirilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde daha önce kademeli geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için salgının seyrine göre Bilim Kurulunun değerlendirilmesi olacak. O durumda salgının seyrine göre bunun duyurusu yapılmış olur.

"AŞI ÇALIŞMALARI 12-13 BİN KİŞİ ÜZERİNDE HEDEFLENİYOR"

Aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 aşı çalışması var. Bu çalışmaların 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi faz 3 çalışması için. Üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı sözkonusu. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında prekilinik çalışmalar yapılır, fare, maymun benzeri hayvan çalışması yapılır. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönemdir.

Biri Faizer'in biri de Çin'in Sinovak çalışmasıydı. Bununla ilgili çalışmaları Bilim Kurulumuz yeterli gördü ve izin verdi. Biri Hacettepe'de başladı. 23 merkezde bu yapılıyor olacak. Başta 1200 kişi üzerinde yapılıyor olacak, devamında 12 bin 13 bin kişi üzerinde yapılması hedefleniyor.

"TAHMİNİM YIL SONUNA DOĞRU BU AŞILARDAN BİRİNE ERİŞİLECEK"

İzin verirken şunu hedefledik, aşıya erken dönemde erişmek istiyoruz. Aşının bizim vatandaşımızın üzerinde etkili olup olmadığını bilerek ona göre aksiyon almak istiyoruz. Bunun dışında kendi aşı çalışmalarımız var. 13 tane aşı çalışması sözkonusu. İki tanesi hayvan aşamasını geçmek üzere. Önümüzdeki aylar faz 1 çalışmasına geçme noktasında bir dönemi görmüş olacağız. Tahminim gelecek yılının ilk yarısında bizim aşıda ilerleme olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Biz sadece bir yere bağlı kalarak değil, bu aşının çıktığı erken dönemde erişmek istiyoruz. Birçok üretici ile yakın işbirliği içindeyiz. Rusya, Çin, İngiltere dahil olmak üzere.

Tahminim yıl sonuna doğru bu aşılardan birini bizim güvendiğimiz, vatandaşımızın üzerinde etkili olduğuna inandığımız aşılara erişim mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Teşekkürler...

YENİ VAKA SAYISI 1771

Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1060 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 264 bin 805'e yükseldi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.'' dedi.