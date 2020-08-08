Son dakika Bakan Koca: "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?"

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün akşam itibariyle paylaştığı yeni koronavirüs tablosundaki verilere göre, son 24 saatte; 15 hasta hayatını kaybetti, 1185 yeni vaka tespit edildi, 1028 hasta ise iyileşti.

Yurt genelinde belirtilen önlemlere yeteri kadar uyulmaması nedeniyle vakalardaki artış sürerken Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.

"SAVAŞ KURALSIZ KAZANILMAZ"

DHA'da yer alan habere göre ilk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.