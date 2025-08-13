Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Kurum, Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum, Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin "Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 13.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 13.08.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum, Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu