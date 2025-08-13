Bakan Kurum, Sındırgı depreminin bilançosunu açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin "Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

