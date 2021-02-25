Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama! 0:00 / 0:00

AA

Okulların açılmasına günler kala, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "(Okulların açılması ya da sınav yapılması) Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir" dedi.

"ATAMA TAKVİMİNİ İLAN EDECEĞİZ"

AA'da yer alan habere göre, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak ise Bakan Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz" dedi.