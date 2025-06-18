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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde

        Bakan Uraloğlu "İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:32
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        "Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail-İran çatışmalarının ardından Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu "İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık" ifadelerini kullandı.

        ⁠İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklanmıştı.

        İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları altıncı gününde devam ederken, İran'a çatışmadan geri çekilme uyarısında bulunan Trump'ın, İran'ın misillemelerine karşı İsrail'i korumak amacıyla Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ettiği gözlendi.

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