Bakanlık açıkladı! 7 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu uyarı yapıldığını duyurdu.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 15:18
AA'daki habere göre; Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, bugün Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Ayrıca, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
