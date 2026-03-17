        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bakanlık açıkladı! 79 ilde yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Son dakika haberleri

        Bakanlık açıkladı! 79 ilde yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        79 ilde tütün operasyonu: 337 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği belirtildi.

        Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 79 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği ve 42 yasa dışı sigara imalathanesinin deşifre edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, operasyonlar kapsamında 25 milyon 54 bin 198 boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 puro ve sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanılan 173 sanayi tipi makaron doldurma makinesinin ele geçirildiği bildirildi.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda