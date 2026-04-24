        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

        Bakanlık açıkladı! Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

        Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütüne yönelik operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bahis siteleri için banka ve kripto hesapları temin ederek para transferine aracılık ettikleri belirlendi. MASAK incelemesinde hesaplarda 50 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 16:34
        8 ilde bahis operasyonu: 81 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

        MASAK incelemesi sonucunda zanlılara ait 254 banka ve 121 kripto hesabında 50 milyar lira para hareketi olduğu tespit edildi.

