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Bakanlık çalışmalara başladı! İstanbul Eylem Planı hazırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planıyla İstanbul'un sorunlarına çözüm önerileri getiriliyor. Buna göre İstanbul'un sınırları yeniden belirleniyor, dikey yapılaşmaya engel olunacak, deprem stratejisi belirlenecek, okullarda İstanbul dersi okutulacak...

07.08.2018 - 07:22 | Güncelleme:

Hükümet, İstanbul'u eski hüviyetine kavuşturmak için harekete geçti. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Eylem Planı hazırladı. Plana göre, dikey binaların yerine mahalle eksenli yapılaşma planları yapılacak. Tarihi şehir "Eski İstanbul ve "Yeni İstanbul" olarak ayrılacak. Megakentin 'İstanbul Koruma Kanunu' olacak. 'İstanbul Deprem Çalışma Stratejisi'yle önlemler alınacak. İlköğretim müfredatı için 'İstanbul' dersi hazırlanacak. İstanbul Kültür ve Sanat Konseyi kurulacak.

Hükümet İstanbul için çalışmalara başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planıyla İstanbul'un sorunlarına çözüm önerileri getiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, işte eylem planından ayrıntılar...

ESKİ VE YENİ İSTANBUL:
Eski Tarihi İstanbul yeniden tanımlanarak, sınırları yeniden belirlenecek. İstanbullu ile İstanbul arasında bir yabancılaşmayla kaybolmaya yüz tutmuş şehrin tarihi değerleri, kültür ve inanç zenginliği yeniden yaşatılacak. Bu doğrultuda, eski Kudüs şehri (Old City Jerusalem), eski Prag kasabası (Old Town Prague) gibi örnekler dikkate alınarak bu şehirlerdekine benzer şekilde bir "Eski İstanbul" (Old City Istanbul) bölgesi belirlenerek turizme açılacak. Küresel dünyadaki gelişmelerin etkisiyle uluslararası alanda ekonominin, sanatın, sporun ve turizmin merkezi olan modern bölgeler ise Yeni İstanbul adıyla anılacak.

DİKEY YAPILAŞMA BİTECEK:
İstanbul'un metropolitan planının hazırlanmasıyla yeni şehir planlamaları sosyal ve kültürel odaklı olarak 'İstanbulluluk' kimliği etrafındaki bütünleşmeyi özendirecek. Muhitinden tecrit edilmiş (kapalı/ güvenlikli) site ve dikey yapılaşmanın önü alınarak mahalle eksenli açık bir yapılaşmaya gidilecek. Bu değişikliklerin hukuki ve idari alt yapısı en kısa sürede hayata geçirilecek. Bu doğrultuda Eski İstanbul'un siluetini bozacak gökdelenler, çok katlı yapılara geçit verilmeyecek.

DEPREM STRATEJİSİ BELİRLENECEK:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem tehlikesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Ulusal deprem çalışma stratejisine kültürel değerlerin korunması yönünde katkı sağlayacak. Depremin yanı sıra doğa kaynaklı diğer afetler ile teknolojik kazaların ve bu kazaların çevreye oluşturduğu riskler ve tehlikelere dikkat çekilerek sorunlara çözüm üretilecek. İklim değişikliğine bağlı sel, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler sırasında tarihî yapıların ne kadar risk altında olduğu belirlendikten sonra acilen gerekli önlemler alınacak.

İSTANBUL KORUMA KANUNU:
İstanbul Koruma Kanunu çıkartılacak. Kanun çerçevesinde özgün İstanbul politikası oluşturularak İstanbul'un tarihi mirasları, kültürel arşivi ve binlerce yıllık hafızası korunarak sonraki nesillere aktarılacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki mobilite azaltılarak geleneksel yaşam biçimlerine bağlı ve kolay ulaşılır bir şehir haline getirilecek.

İSTANBUL DERSİ OKUTULACAK:
İstanbul'daki ilk ve orta öğretim müfredatında "İstanbul" dersi yer alacak. İstanbul bilgi, görgü, zevk ve adap eğitiminin öğretilmesi hedeflenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'İstanbulluluk' ruhunu konu alan kitaplar belirlenerek İstanbul derslerinde okutulacak.

KÜLTÜR VE SANAT KONSEYİ:
Resmi bir hüviyete sahip olacak bu konseyin kadroları İstanbul'a ilgi ve yakınlığı olan akademisyen ve sanatçılardan seçilecek. İstanbul'da Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerini yansıtacak birer müze kurulacak.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 28 dakika önce
    20 senedir ben yönetiyodum sanki halkla dalga geçmek diye buna derim
  • Misafir 41 dakika önce
    reis ne derse o ekonomı ıyıye gıdıyor
  • Misafir 52 dakika önce
    Memleket dernekleri kapatılmalıdır.
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