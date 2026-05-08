Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 kişi olmak üzere, toplam 48 suçlu Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan ve yakalanan 48 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

"Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün’de yakalanan şahısların; kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, silahla tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, kaçakçılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandıkları belirlendi"

Açıklamanın devamında, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.