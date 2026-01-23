Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Balıkesir'de servis aracı şarampole uçtu: 14 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de servis aracı şarampole uçtu: 14 yaralı

        Balıkesir'de bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada araç şarampole uçtu. Servis aracında bulunan 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis şarampole uçtu: 14 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saatlerinde Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana geldi. İvrindi'den 19 işçiyi alan servis araç sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole uçtu.

        14 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri servis aracında bulunan 19 işçiyi kurtardı, yaralanan 14 kişi 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!