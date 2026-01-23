Balıkesir'de servis aracı şarampole uçtu: 14 yaralı
Balıkesir'de bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada araç şarampole uçtu. Servis aracında bulunan 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere taşındı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saatlerinde Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana geldi. İvrindi'den 19 işçiyi alan servis araç sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole uçtu.
14 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri servis aracında bulunan 19 işçiyi kurtardı, yaralanan 14 kişi 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.