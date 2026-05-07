Barış anneleri MHP'yi ziyaret etti
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik edeceği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla MHP'yi ziyaret etti
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:39
Barış anneleri TBMM'de Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Grubunu ziyaret etti.
İzmir'den gelen Behiye Yalçın, Diyarbakır'dan gelen Afife Kartal ve Van'dan gelen Müzeyyen Bulut'u MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kapıda karşıladı.
Barış annelerine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya eşlik etti.
Ziyaretin amacının Anneler Günü olduğu öğrenildi.
