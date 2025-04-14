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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Başakşehir'de ele geçirildi! 7 gözaltı

        Başakşehir'de ele geçirildi! 7 gözaltı

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 777 paket halinde 880 kg skunk ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 07:51
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        Başakşehir'de ele geçirildi! 7 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli zehir taciri yakalandı" dedi

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