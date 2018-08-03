Transferin gözde ismi Emre Akbaba konusunda sıcak gelişme! Adı başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir olmak üzere birçok kulüple anılan Emre Akbaba için resmi açıklama geldi. Medipol Başakşehir, milli futbolcunun transferinden vazgeçildiğini resmen duyurdu.

Ocak 2018'de hem Emre Akbaba hem menajeri hem de Aytemiz Alanyaspor'la transfer konusunda anlaşma sağlandığı kaydedilirken ilerleyen süreçte Emre Akbaba'ya başka kulüplerden gelen transfer teklifleri nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'un Başakşehir'den teklifi 3 kat artırmasının istendiği belirtildi. Başakşehir, bu talebin reddedildiğini ve Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

GALATASARAY'IN TARAFTAR GRUBU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan, 26 Temmuz'da Emre Akbaba'yla ilgili bir paylaşım yapmıştı. Taraftar grubunun onaylı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Emre Akbaba'nın Türk Telekom Stadı önünde Galatasaray forması ve atkısıyla çekildiği fotoğraf yer alırken "Sana çok yakışıyor PARÇALI FORMA... Emre Akbaba Galatasaraya!" ifadeleri kullanılmıştı.

Taraftar grubu, dün de benzer bir paylaşım yaptı. UltrAslan'ın yeni paylaşımında ise "Baskılar engel değil senin sevgine az kaldı 'parçalı' formayı giymene... Diren Galatasaraylı Emre Akbaba!" ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan “Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı” haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir.

Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.

Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz."

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