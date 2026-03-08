Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler suçüstü yakalandı
Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını korkutarak yaklaşık 15 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası aldı. Polis ekipleri, parayı teslim almaya gelen şüphelileri düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor
Başkentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Ankara’da bir kadını dolandıran şüpheliler tespit edildi.
15 MİLYON DEĞERİNDE DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI
Mağdur kadını kilometrelerce uzaklıktaki kamerasız bir bölgeye götüren şüphelilerin, mağduru korku ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyası talep ettiği, müştekinin 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden teslim ettikten kısa süre sonra dolandırıldığını anladığı bildirildi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin adresi belirlendi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Şüphelinin, mağdurdan aldığı döviz ve ziynet eşyalarını başka kişilere teslim edeceğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, parayı teslim almak için şüphelinin ikametine gelen kişileri suçüstü yakaladı.
SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Operasyonda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.