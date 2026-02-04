Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Batman haberleri: Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı | Son dakika haberleri

        Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı

        Batman'da meydana gelen heyelanda tek katlı bir ev toprak altında kaldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek katlı ev toprak altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı. Heyelan sırasında ailenin evde olmadığı belirtildi.

        HEYELAN MEYDANA GELDİ

        DHA'nın haberine göre heyelan; sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde meydana geldi.

        EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

        Yaşanan toprak kayması sonucu Kamuran Dil’e (34) ait tek katlı ev, toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

        REKLAM

        AİLE EVDE DEĞİLDİ

        Ailenin heyelan sırasında evde olmadığı belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin dövüp, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı kadın, 54 gündür yoğun bakımda

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde eşi Mehmet Bertan'ın (47) dövüp, öldüğünü düşünerek bindirdiği otomobili tarlaya sürüp olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı Halime Bertan (46), yoğun bakımda 54 gündür yaşam mücadelesi veriyor. (DHA)

        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!