Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı
Batman'da meydana gelen heyelanda tek katlı bir ev toprak altında kaldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı
Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı. Heyelan sırasında ailenin evde olmadığı belirtildi.
HEYELAN MEYDANA GELDİ
DHA'nın haberine göre heyelan; sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde meydana geldi.
EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Yaşanan toprak kayması sonucu Kamuran Dil’e (34) ait tek katlı ev, toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi.
AİLE EVDE DEĞİLDİ
Ailenin heyelan sırasında evde olmadığı belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.