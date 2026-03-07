Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Batman’da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Batman’da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ecrin Dursun, motosiklet çarpması sonucu sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:55
        7 yaşındaydı... Hayattan koptu

        Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ecrin Dursun, motosiklet çarpması sonucu sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

        Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Ecrin Dursun’a, 27 yaşındaki N.Ö. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük kız, ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ecrin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

