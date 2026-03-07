Batman’da motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ecrin Dursun, motosiklet çarpması sonucu sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Ecrin Dursun’a, 27 yaşındaki N.Ö. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük kız, ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ecrin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
