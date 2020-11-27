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İspanyol finans devi BBVA ile diğer bir İspanyol bankası Sabadell arasındaki birleşme görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılamadı. Sabadell'den yapılan açıklamaya göre taraflar fiyatlama konusunda ortak bir noktada buluşamadı. BBVA da ayrı bir açıklamayla görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Sabadell kendilerine teklif edilen fiyatın kabul edilemez olduğunu belirtirken BBVA CEO'su Onur Genç "Herhangi bir şey yapmak zorunda hissetmiyoruz. İspanya'da zaten yüzde 15'lik pazar payına sahibiz" ifadelerini kullandı.

BBVA, geçtiğimizf hafta ABD kolunu 11.6 milyar dolara PNC'ye satmak üzere anlaşmaya varmıştı. Söz konusu bedel tamamen nakit olarak BBVA'nın kasasına girecek. BBVA bu gelen parayla sermaye yapısını güçlendirmenin yanında yeni yatırımlar yapmayı da planlıyor.

2010 YILINDA GİRDİ

İspanyol ekonomi yayını el Economista konuyla ilgili haberinde BBVA CEO'su Onur Genç'in başından beri Sabadell'in satın alınmasına sıcak bakmadığını iddia etti. Haberde Onur Genç'in bu satın alma yerine BBVA'nın Garanti'deki payını artırmak istediği ve bu yönde banka yönetimine baskı yaptığı ifade edildi.

BBVA Türkiye pazarına 2010 yılında Garanti Bankası'nın yüzde 25'ini satın alarak girmişti. Yıllar içinde ismi artık Garanti BBVA olan bankadaki payını yüzde 49.85'e çıkarttı. BBVA son olarak 2017'de Garanti'nin yüzde 9.95'lik payını 3.3 milyar TL’ye Doğuş Grubu'ndan satın alarak bugünkü payına ulaştı.

37 ÜLKEDEN HİSSEDAR

Garanti BBVA'nın yüzde 50.07'si ise halka açık ve fiili dolaşımda. Bankanın halka açık hisselerinin yüzde 90’ı yaklaşık 37 ülkeye yayılmış yabancı hissedarlara ait. Garanti BBVA’nın Türkiye’de kayıtlı 38 binden fazla bireysel hissedarı bulunuyor.

Bugün itibarıyla Garanti Bankası'nın toplam piyasa değeri 39.6 milyar lira seviyesinde bulunuyor. BBVA'nın satın almaktan vazgeçtiği Sabadell'in piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyar Euro, yani bugünkü kurla 18.6 milyar lira.