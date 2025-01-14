''HOŞÇAKALIN, BEN MELEK OLDUM''

Oyuncunun vefat haberi, şahsi sosyal medya hesabından "Hoşçakalın, ben melek oldum…" notuyla paylaşılan bir fotoğraf ile duyuruldu.

Bu duygu dolu paylaşımın, sanatçının oğlu tarafından annesinin hesabından yapıldığı ifade edildi.

Bedia Ener'in ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili yakınları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.