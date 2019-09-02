Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmen açıkladı!

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2019

Diğer yandan Beşiktaş, Diaby'nin lisansını da çıkardı. TFF'nin internet sitesinde yıldız futbolcunun bilgileri de sisteme girildi.



