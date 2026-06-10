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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş GAİN: 80 - Bahçeşehir Koleji: 71 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş finale yükseldi)

        Beşiktaş GAİN: 80 - Bahçeşehir Koleji: 71 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup etti ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Seride son sözü Beşiktaş söyledi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

        Müsabakaya iki ekip de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Çeyreğin ilk bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş GAİN, üst üste gelen üç sayılık isabetlerle 8. dakikayı 19-11 önde geçti. Siyah-beyazlı ekip, hücumda ritmini bulmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 19-13 üstün kapattı.

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        İkinci çeyrekte oyun, düşük tempoda ilerledi. Beşiktaş karşısında topu daha iyi paylaşan Bahçeşehir Koleji, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 30-30. İlk yarının son bölümünde skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken konuk ekip, Homesley'nin peş peşe basketleriyle soyunma odasına 39-35 önde girdi.

        Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya boyalı alandan basketlerle girdi. Mathews'ün art arda yaptığı top kayıplarının ardından konuk takım, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-47. Bahçeşehir Koleji, farkı bir ara 11 sayıya (40-51) yükseltse de Beşiktaş, taraftarının da devreye girmesiyle Dotson ile 7-0'lık seri yakaladı: 47-51. Dotson ile pota altından etkili olmayı sürdüren siyah-beyazlılar, 29. dakikada öne geçti: 58-56. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş karşısında, son saniyede Hale ile üç sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 59-58 üstün gitti.

        Beşiktaş, son çeyreğe kısa oyuncularının ürettiği sayılarla başladı. Periyodun ilk bölümünde Anthony Brown'ın basketleriyle tempolu oyununa devam eden siyah-beyazlılar, 35. dakikayı 70-66 önde tamamladı. Savunma sertliğini son bölümde artıran Beşiktaş, Anthony Brown'ın üçlüğüyle son 2 dakikaya 75-68 üstün girdi. Kalan sürede skor ve oyun üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, maçı 80-71 kazandı.

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        Bahçeşehir Koleji'nde geçen hafta sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Caleb Homesley, müsabakada forma giydi. Homesley, 24 dakika 4 saniye süre alırken 17 sayı üretti.

        Öte yandan milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

        Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Mathews 9, Yiğit Arslan 7, Anthony Brown 10, Morgan 7, Dotson 26, Sertaç Şanlı 8, Thomas 2, Vitto Brown 5

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Hale 9, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 8, Homesley 17, Mitchell, Furkan Haltalı, Ponitka 3, Göktuğ Baş 4

        1. Periyot: 19-13

        Devre: 35-39

        3. Çeyrek: 58-59

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