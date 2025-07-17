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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan'lı Shaktar Donetsk! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan'lı Shaktar Donetsk!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Shakhtar Donetsk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:58
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        Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
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        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.

        İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.

        Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

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