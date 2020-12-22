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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan 'hükmen mağlubiyet' tepkisi

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilan ettiği sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi

SON DAKİKA! Beşiktaş'tan 'hükmen mağlubiyet' tepkisi

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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