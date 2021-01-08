Adım adım Mandzukic! 0:00 / 0:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "İlgileniyoruz. Şartlar uyarsa transfer olabilir" dediği Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlılar, Mandzukic'e 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme önerdi. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon Euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi.

34 yaşındaki forvetin de Beşiktaş'ın yaptığı 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği dile getirildi. Taraflar arasında çok küçük pürüzlerin kaldığı, bunların da giderilmesiyle dünyaca ünlü golcünün Beşiktaş formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

VİDA'NIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Beşiktaş’a 2018 yılında imza attığında Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ diyen Vida, “Mandzukic’in Beşiktaş formasını giymesini isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giydi. Mario Mandzukic son olarak Juventus’tan Katar’ın Al Duhail kulübüne bedelsiz şekilde transfer olmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında Al Duhail’den ayrılan Mario Mandzukic şu an kulüpsüz.