Beşiktaş’ta bir TIR şoförü, inşaata demir indirdikten sonra aracı park edip kendine çıkış yolu aramak için aracından indi. İçinde şoförü olmayan TIR, freni boşalınca yokuş aşağı kayarak bir binaya çarptı. Bina sakinleri olay nedeniyle korku yaşarken, facianın eşiğinden dönüldü.

5 KATLI BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza saat 11.40 sıralarında Beşiktaş ilçesi Cihannüma mahallesi Çömezler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan inşaat alanına bir TIR'la demir getirildi. Demirler tırdan indirildikten sonra tır şoför M.G. (45) yokuş aşağı vaziyette TIR'ı park edip, araçtan indi ve çıkış için sokakta kendine yol aramaya başladı.

BİNA SAKİNLERİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

O sırada park halinde bulunan TIR freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı ve ardından sokakta bulunan 5 katlı bir binanın yan duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir emlakçıda, TIR'ın çarptığı binada ve TIR'da hasar meydana geldi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmamasıyla faciadan dönüldü. Bina sakinleri ise olayın ardından büyük korku yaşadı.