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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beton mikseri yayalara çarptı! 2 can kaybı | Son dakika haberleri

        Beton mikseri yayalara çarptı! 2 can kaybı

        Adana'da bir beton mikseri, kara yolunda yaya olarak ilerleyen iki kişiye çarptı. Feci kazada Yılmaz Altungül ve Timur Demir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:12
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        Beton mikseri yayalara çarptı! 2 can kaybı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, beton mikserinin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Y.T. idaresindeki beton mikseri, Zeytinli Mahallesi D-400 kara yolunda yaya olarak ilerleyen Yılmaz Altungül (64) ve Timur Demir'e (46) çarptı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Altungül ve Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracın sürücüsü Y.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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        #adana
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