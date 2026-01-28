Habertürk
        Son dakika: Beyşehir'de bir anlık kontrol kaybı can aldı | Son dakika haberleri

        Beyşehir’de bir anlık kontrol kaybı can aldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:02
        Bir anlık kontrol kaybı can aldı
        Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Kaza, Beyşehir’e bağlı Huğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. A.S. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve R.Ç. idaresindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün 76 yaşındaki babası Mehmet Sarıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Konya’daki hastaneye sevk edildi. Yolcu minibüsünün sürücüsü ile araçta bulunan yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        #Konya
        #Son dakika haberler
