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HaberlerSağlıkMaske zararlı mı? Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden yanıt geldi
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Prof. Dr. Özlü'den 'Maske karbondioksit birikmesine neden olmaz' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımının karbondioksit solunumuna neden olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor” dedi

Maske zararlı mı? Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden yanıt geldi
O iddialara yanıt! Prof. Dr. Özlü'den maske açıklaması
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DHA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanan insanların nefes almakta zorlandıkları ve kanlarındaki oksijen oranlarının düştüğü yönündeki söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GERÇEKLİĞE DAYANMIYOR"

Prof. Dr. Özlü, maske kullanımının salgınla mücadelede çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Maske ile ilgili bu söylentiler gerçekliğe dayanmıyor. Evet, maske insanlarda bir miktar soluk almakta zorluklara neden olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman karbondioksit birikmesine ve oksijenin ciddi şekilde düşmesine neden olacak bir etki yaratmıyor. Onun için çok ağır kalp yetmezliği ve akciğer hastalığı olanlar hariç olmak üzere herkes maske kullanabilir" dedi.

"ZARARLI BİR ETKİSİ YOK"

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maske takarken bir sıkıntı hissediyor olmanız, sizin kanınızda oksijenin düştüğü anlamına gelmiyor. Ya da karbondioksitin yükseldiği anlamına gelmiyor. Zaten dünyada şu anda milyarlarca insan maske kullanıyor. Öyle bir zararlı etkisi yok. Bu konuda yapılan testler var. Oksijen ölçümleri ve karbondioksit ölçümleri yapılmış maske kullananlar üzerinde. Maske kullanımına özen gösterilmeli.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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