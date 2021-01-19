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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bin TL için 1 ölü, 4 yaralı
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Konya'da pazarcıların bin TL kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

Konya'da dün pazarcı esnafı arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavganın sebebi ortaya çıktı. Geçen yıldan kalan bin TL alacak iddiasıyla çıkan olayda yaralanan 5 kişiden 19 yaşındaki İsmail Kuru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Biri ağır 4 kişinin tedavisi sürüyor

SON DAKİKA! Bin TL için 1 ölü, 4 yaralı
Bin TL için 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Konya'da dün pazarcı esnafı arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde dün akşam saatlerinde, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda 2'sisi ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

YARALILARDAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen bıçaklı ve sopalı kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19),müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın, pazarcılardan Hüseyin B.'nin (37) geçen yıl 2 bin 800 liraya halden aldığı malzemelerin ücretinin bin lirasını ödemediği iddiasıyla diğer pazarcılardan Şevket M. (27) ile tartıştığı, Şevket M'nin arkadaşlarını çağırmasıyla kavganın büyüdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya karışan yaralılar Yaşar B. (44),kardeşi Muhammet B. (34) ile Şevket M. (27) ve kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan Rahim Ö'nün (42) çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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