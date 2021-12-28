Bingöl'de çıkan olayda 16 kişiye gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Bingöl Valiliği, dün akşam saatlerinde yaşanan ve medya organlarında `Tevhid Kitabevi'ne operasyon' başlığıyla paylaşılan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü, ayrıca iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerinin mühürlenmek istendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili olarak 'görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.