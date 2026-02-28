Bingöl'de kaza 1 ölü, 4 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
