        Son dakika: Bingöl'de kaza 1 ölü, 4 yaralı

        Bingöl'de kaza 1 ölü, 4 yaralı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:18
        Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

