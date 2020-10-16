Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden online olarak uzaktan ve belli günlerde de sınıflarında yüz yüze eğitim alıyor.

Üniversiteler de peyderpey açılıyor. Bazı üniversitelerde dersler başladı. Diğerleri de izleyen günlerde eğitime başlayacak. Üniversitelerde de hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim yapılması planlanıyor.

Ancak, yüz binlerce öğrencinin bilgisayara ve internet bağlantısına gereksinimi devam ediyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, bazı holdingler ve yardımseverler, eğitime destek olmak için tablet ve bilgisayar alıyor. Bu konuda talepte bulunuyor?

FİYATLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Peki, piyasada tablet ve taşınabilir bilgisayar fiyatları ne durumda? Talebi karşılayabilecek yeterli miktarda ürün var mı? Bu soruları, TechnoPC’nin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yücel’e sorduk. Yücel, tablet ve bilgisayar fiyatlarının artmaya devam ettiğini, 140 dolarlık tabletin, bir hafta içinde 160 dolara çıktığını söyledi.

Yücel, fiyatların daha da artabileceğine işaret ederek, “Tüm dünyada, özellikle tablet ve taşınabilir bilgisayarlara talebin pandemi sürecinden dolayı çok yüksek seyretmesi, üretim tarafında component, işlemci ve panel sıkıntısına neden oldu. Talebin, üretimden daha yüksek olmasından dolayı fiyatlar yüzde 40 seviyesinde artış gösterdi ve artış devam edecek görünüyor” diye konuştu.

ACİL TABLET İHTİYACI

Uzaktan eğitimden dolayı acil 500 bin tablete ihtiyaç olduğunu belirten Yücel, DMO’nun, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile 9 Ekim 2020 tarihinde, "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü" imzaladığını, bu çerçevede DMO’nun, FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere binlerce tablet bilgisayar alımı için ihaleye çıktığını söyledi.

Yücel, yerli markalara öncelik verilmesini isteyerek, “Karşılanacak talepte yerli markalara öncelik verilmesi hem markaların büyümesi için bir fırsat olacaktır hem de maliyet ve servis anlamında daha büyük avantaj sağlanacaktır. İlgili bakanlıkların ve birimlerin, yerli üreticilere öncelik vereceğinin sinyallerini alıyoruz. Alımların DMO üzerinden ve kurumların kendi tedarik kanalları ile yapılacağını ön görüyoruz” dedi.

TESLİMAT SÜRELERİ

DMO, teslimatlarda bin tablete kadar 30 gün, bin ile 5 bin arası 45 gün, 5 bin üzeri için 60 gün süre koydu. Şirketler, bu süre içinde ürün teslimatının zor olduğunu ifade ediyor. Yücel, dünya genelinde talebin çok yüksek olması nedeniyle tablet üretimi süresinin 60 gün, teslimin de en erken 75 gün olduğunu söyledi. Yücel, Türkiye’de stoklarda birkaç on binle ifade edilebilecek kadar ürün olabileceğini söyledi.