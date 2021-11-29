Bir aileyi bıçakladı, intihara kalkıştı

DHA

Ordu'da bir kişi husumetlisini, eşini ve kızını bıçaklayıp intihara kalkıştı. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan A., aralarında husumet bulunan Özgür A.´nın evine gitti. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ayhan A., bıçakla Özgür A.´yı ve engel olmaya çalışan eşi Saliha ile kızı Beyzanur A.´yı bıçakladı.

Özgür A., olaydan sonra kaçarak evden uzaklaşırken komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Anne Saliha ve kızı Beyzanur A.´nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ayhan A. ise bölgeden uzaklaştıktan sonra bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan Ayhan A., gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.