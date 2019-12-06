Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA: Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf! - Haberler

Bir babanın en zor anı! Trafik kazasında acı tesadüf!

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı. Olay yerinde dalları toparlarken oğlunun, ölen isimlerden biri olduğunu duyan baba kahroldu

trafik kazası
İHA

Kütahya Çevre Yolu'nda, 2 gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybedenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.

HER ŞEYDEN HABERSİZDİ

İHA'da yer alan habere göre Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı.

Enver Harman, işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.

İKİ CENAZEDEN BİRİ OĞLUNUN ÇIKTI

Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cenazeden birinin oğluna ait olduğunu öğrendi. Enver Harman'ın görüntüsü, olay yerinde bulunan İHA muhabiri tarafından kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

257 yıllık hükümet konağı mezbeleliğe döndü
GÜNDEMTarihe ödenek yok!
DONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika don ve buzlanma uyarısı - HAVA DURUMU
GÜNDEMTürkiye donuyor
Son dakika... "Pes!" dedirten olay! Üniversitede WhatsApp kavgası! - Haberler
GÜNDEMÜniversitede WhatsApp kavgası!
Bazı siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de
GÜNDEMBazı siyasi partilerin mali denetimleri Resmi ...
İçişleri Bakanlığı ile ilgili yeni düzenlemeler Meclis'te kabul edildi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığına ilişkin kanun teklifi kabul ...
Ceren’in katili caninin ifadelerinde insanlık ölmüş
GÜNDEMCeren’in katili caninin ifadelerinde insanlık ölmüş
Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMFeci kaza! Karı-koca hayatını kaybetti
Manisa'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü
GÜNDEMOtomobil dereye uçtu: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta cip ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMCip ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X