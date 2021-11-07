SON DAKİKA: Bir 'sevgili' katliamı daha! Telefon edip intihar etti

Bir 'sevgili' katliamı daha! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.

EKİPLER KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.