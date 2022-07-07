Bodrum'a tatilci akını başladı

1 MİLYON NÜFUSU YAKALAYACAK

Turizmci Zeynel Kılınç Bodrum’un 2019 yılında en yüksek bayram yoğunluğunu yaşadığını ifade ederek, “2019 yılında çok yoğun geçen bir bayram dönemi olmuştu otel bulunamamıştı ve Bodrum kapasitesinin çok çok üstünde bir turist akınına uğramıştı. Bu yıl hemen hemen 2019 yılına yakın bir beklenti var. O yılın üstüne çıkamayız ama o yılı yakalayacağız gibi görünüyor. Maliyetlerden dolayı herkes tatile çıkamıyor maalesef. O günkü fiyatlarla bu günkü fiyatlar arasında yaklaşık yüzde 200 civarında bir artış var.