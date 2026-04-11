        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan’da ise CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

        GÖZALTI GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

        Dün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi.

        Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV Vakfı’na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı’nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu belirtildi. Dün 2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Soruşturma kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan Tanju Özcan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi. 4 şüpheli de sorgularında suçlamaları reddetti.

        TANJU ÖZCAN, ‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI

        Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV’e aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheli, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız’ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

