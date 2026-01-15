Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunan esnafı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin saldırgan ve kuzeni gözaltına alındı.

ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

İHA'nın haberine göre olay; Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti'de esnaflık yapan Yusuf T. (37) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen D.K. (17) arasında tartışma yaşandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki D.K., yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf T.'ye ateş açtı. Kalbine, koluna ve bacağına kurşun isabet eden Yusuf T. kanlar içerisinde yere yığıldı.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yusuf T., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında kullanılan aracı şüpheli D.K.'nın amcasının oğlu T.K.'nın kullandığı tespit edildi. T.K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren D.K.'da uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.