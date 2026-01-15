Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'da 17 yaşındaki çocuk husumetlisini vurdu | Son dakika haberleri

        Bolu'da 17 yaşındaki çocuk husumetlisini vurdu

        Bolu'da bir silahlı saldırı meydana geldi. 17 yaşındaki D.K., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen esnafı tabancayla vurdu. Kalbine, koluna ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan esnafın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili saldırgan ile kuzeni gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki çocuk husumetlisini vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunan esnafı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin saldırgan ve kuzeni gözaltına alındı.

        ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        İHA'nın haberine göre olay; Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti'de esnaflık yapan Yusuf T. (37) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen D.K. (17) arasında tartışma yaşandı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki D.K., yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf T.'ye ateş açtı. Kalbine, koluna ve bacağına kurşun isabet eden Yusuf T. kanlar içerisinde yere yığıldı.

        REKLAM

        AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yusuf T., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Ameliyata alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında kullanılan aracı şüpheli D.K.'nın amcasının oğlu T.K.'nın kullandığı tespit edildi. T.K. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren D.K.'da uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

        BABASI BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANMIŞ

        Öte yandan, şüpheli D.K.'nın babası muhtar H.K.'nin bıçaklı saldırıda yaralandığı öğrenildi. İki taraf arasında bu olay nedeniyle husumet oluştuğu ve silahlı saldırının bu gerginliğin ardından gerçekleştiği iddia edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'ın heyelan; 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu

        Bartın'da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #Bolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!