        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'da 26 yaşındaki kadın doğum sırasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bolu'da 26 yaşındaki kadın doğum sırasında hayatını kaybetti

        Bolu'da doğum sırasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı olay ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Hayata tutunan bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:24
        Doğum sırasında hayatını kaybetti
        Bolu'da doğum esnasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök hayatını kaybederken evladı yaşama tutundu. Gök, Gerede'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre olay; Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. Genç kadın, doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Doğum esnasında fenalaşan Betül Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

        BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

        Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.

        UMRE'DE GIYABİ CENAZE NAMAZI KIYILDI

        Öte yandan, Umre ziyareti sırasında vefat haberini alan bazı Geredeli vatandaşların da kutsal topraklarda Betül Gök için gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da pompalı tüfekli kavga kamerada: 2 gözaltı

        ANKARA'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        #Bolu
        #Son dakika haberler
