Bolu'da doğum esnasında fenalaşan 26 yaşındaki Betül Gök hayatını kaybederken evladı yaşama tutundu. Gök, Gerede'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre olay; Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. Genç kadın, doğum sancısı başlayınca Bolu merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Doğum esnasında fenalaşan Betül Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olay ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Genç annenin bebeğinin hastanede gözetim altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Betül Gök için dün öğle namazının ardından Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde cenaze namazı kılındı. Gök, gözyaşları arasında defnedildi.

UMRE'DE GIYABİ CENAZE NAMAZI KIYILDI

Öte yandan, Umre ziyareti sırasında vefat haberini alan bazı Geredeli vatandaşların da kutsal topraklarda Betül Gök için gıyabi cenaze namazı kılarak dua ettiği belirtildi.